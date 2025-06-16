В Башкирии зарегистрировали 11 лесных пожаров

В Башкирии с 3 апреля по 16 июня 2025 года произошло 11 лесных пожаров общей площадью 26,6 га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.

Введенные ранее ограничения на посещение лесов и въезда в них транспортных средств на территории Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского лесничеств продлеваются до 6 июля 2025 года.

Напоминаем, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима может привести к штрафам для граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.