В Башкирии зарегистрировали 11 лесных пожаров

В Башкирии с 3 апреля по 16 июня 2025 года произошло 11 лесных пожаров общей площадью 26,6 га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.
За последние сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, потушено 4 загорания сухой растительности: в Краснокамском районе (2 случая), Чишминском районе (1 случай) и Кушнаренковском районе (1 случай).
Сегодня в Башкирии прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности в лесах, в Хайбуллинском районе — 5 класс.
Напоминаем, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима может привести к штрафам для граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.