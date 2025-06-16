В Башкирии увеличилось количество мер поддержки участников СВО

В Башкортостане возросло количество мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Теперь их 54. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова.
В частности в перечень добавили обеспечение воинов зубными протезами. Им будут предоставлять сертификаты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, сократятся сроки ожидания госпитализации.
Также на встрече рассказали о строительстве шести поликлиник в регионе, модернизации первичного звена здравоохранения, а именно обновлении медицинского оборудования в учреждениях, закупке новых автомобилей. Руководитель республики подчеркнул, что в скором времени федеральный Минздрав должен принять решение о выделении средств по продолжению программы модернизации первичного звена.