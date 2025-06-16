В Башкирии увеличилось количество мер поддержки участников СВО

В Башкортостане возросло количество мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Теперь их 54. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова.

В частности в перечень добавили обеспечение воинов зубными протезами. Им будут предоставлять сертификаты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, сократятся сроки ожидания госпитализации.