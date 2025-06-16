В Башкирии врачи восстановили ЖКТ 41-летней женщине после курса химеотерапии

В Башкирии медики восстановили пищеварительную систему пациентки после химеотерапии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

41-летней женщине провели серию операций, направленных на устранение множественных свищей в желудочно-кишечном тракте и его последующую реконструкцию.

В команду врачей городской больницы № 13 Уфы вошли хирурги, урологи и специалисты по паллиативной помощи. На протяжении нескольких месяцев они боролись за восстановление здоровья женщины, устраняя воспалительные процессы и восстанавливая нормальное функционирование пищеварительной системы.

Осложнения были вызваны ослабленным иммунитетом пациентки. Год назад она перенесла сложную операцию по удалению опухоли и метастазов, а также несколько курсов химиотерапии.

По информации министерства, сейчас пациентка чувствует себя значительно лучше.