Глава Башкирии выразил соболезнования родным погибшего Николая Красникова

ДТП случилось в Кушнаренковском районе. На трассе Р240 столкнулись «Лада Гранта» под управлением Николая Красникова и встречные грузовики «Газель» и «Ситрак». Спасти известного спортсмена не удалось, он скончался до приезда скорой помощи.

Николай Красников родился в Шадринске, но свои главные титулы он завоевал в Башкортостане. Именно Красников побил рекорд башкирского мотогонщика Габдрахмана Кадырова, который шесть раз побеждал на чемпионатах мира по мотогонкам на льду. В Уфе Николай Красников остался и после завершения карьеры спортсмена, работая на благо башкирского спорта. Благодаря ему столичный стадион «Гастелло» обрел вторую жизнь. В спортшколе стадиона и пройдет прощание с Николаем Олеговичем 17 июня в 15:00 часов.