В Уфу прибыл ковчег с мощами святителя Тихона

В Уфу прибыл ковчег с частью мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Это символично произошло в неделю первую по Пятидесятнице. Святыни разместили в Уфимском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Башкирская столица стала одним из 90 городов, где прихожане смогут ознакомиться с мощами. Всё это осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественную встречу и Божественную литургию возглавил Глава Башкортостанской митрополии митрополит Никон. По окончании церемонии состоялся праздничный молебен святителю Тихону с возглашением уставного многолетия. Отметим, что он считается одной из наиболее значимых личностей в церковной истории послереволюционной России. В этом году было ровно сто лет со дня его смерти.