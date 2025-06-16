В Уфу из Мекки вернулась первая группа паломников

В Уфу вернулась первая группа паломников, побывавших в этом году в хадже в Мекке. Речь о ветеранах и членах семей военнослужащих СВО, в частности, родителях погибших бойцов. Поездку организовали по линии госфонда «Защитники Отечества».

Всего на святую землю отправились 40 человек – 30 непосредственно из Башкортостана, еще 10 – из соседней Оренбургской области. В их формировании помогли башкирские национально-культурные центры.