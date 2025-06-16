В Уфе отметили День рождения Салавата Юлаева

В Уфе торжественно отметили день рождения Салавата Юлаева церемонией возложения цветов к его памятнику. Участники отдали дань памяти и уважения легендарному батыру. В мероприятии приняли участие члены исполкома Всемирного курултая башкир, активисты общественных организаций, представители министерства образования и министерства культуры Республики Башкортостан.

Реконструкцию памятника и площади планируется завершить через два года, к 60-летнему юбилею установки монумента. В течение этого времени площадь и памятник будут закрыты для посещения.