В Уфе студентам техникума провели патриотический час

В национальной библиотеке республики студентам кооперативного техникума провели патриотический час «Герои Башкортостана». Беседу с юношами и девушками провел офицер в отставке и военный лётчик Анвар Сафиуллин. Он рассказал им о своем становлении, о любви к авиации, о том, как выполнил первый полёт на реактивном самолёте и покорял стратосферу уже на боевой машине.