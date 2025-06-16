В Уфе выступил московский вокальный ансамбль «Дуслык»

В Уфе с концертной программой выступил московский вокальный ансамбль «Дуслык». На сцене блистали студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, которые исполнили произведения народов мира. Дирижером выступил уроженец Башкортостана Хайдар Валиев, который, к слову, когда-то был солистом вокального ансамбля телеканала «Тамыр».

Мероприятие прошло в Башгосфилармонии и, по словам выступавших, стало для них настоящим испытанием. Ведь в числе зрителей были первые преподаватели, родители, друзья и родные артистов. А среди почетных гостей — композиторы, авторы произведений, а также представители правительства республики.