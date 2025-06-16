Башкирия вложит 5 млрд рублей на поддержку первичного звена здравоохранения

Почти пять миллиардов рублей в этом году в Башкортостане направят на поддержку первичного звена здравоохранения. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова. Также на встрече обсудили вопросы, касаемо помощи участников СВО и членов их семей. Количество мер поддержки увеличилось, и сейчас их 54.

Шесть новых поликлиник в самых разных городах и районах республики. Обновление девяти медучреждений, 134 модульные конструкции, тысячи единиц медоборудования и почти сто санитарных автомобилей. Именно так в Башкортостане воплощают в жизнь региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в этом году. Задачи на ближайшую пятилетку куда более глобальны. Руководитель республики подчеркнул, что в скором времени федеральный Минздрав должен принять решение о выделении средств по продолжению реализации программы модернизации первичного звена.

Мы ждем окончательного решения Министерства здравоохранения России по открытию финансирования для дальнейшей модернизации первичного звена. Это тоже большой объем работы и достаточно большая сумма денег. Надо будет качественно и быстро все реализовать, построить. Поэтому настраиваемся на большую работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили вопросы помощи участникам спецоперации и членам их семей. Более пяти тысяч воинов прошли лечение в нашей республике. Создаются условия для занятий спортом и у ветеранов боевых действий. Возросло и количество мер поддержки. Их сейчас 54. В перечень добавили обеспечение воинов зубными протезами. Сократятся сроки ожидания госпитализации. Воинам будут предоставлять сертификаты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

На базе санатория «Зеленая роща» в Уфе действует республиканский реабилитационный центр, где восстанавливают своё здоровье военнослужащие. Радий Хабиров потребовал завершить до конца года ремонт в здравнице и призвал усилить работу по трудоустройству и адаптации ветеранов к мирной жизни.

В республику уже вернулось определённое количество бойцов: кто-то по ранению, кто-то по достижению предельного возраста, кто-то по другим причинам. Но когда завершится СВО и все военнослужащие вернутся, нам предстоит большой объём работы. К ней нужно быть готовыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам рабочей поездки в Буздякский район Радий Хабиров поручил сделать всё, чтобы включить сельскохозяйственный колледж в программу «Профессионалитет». А также отремонтировать дорогу и ряд социальных объектов.

По поводу дома культуры, я там был очень давно. Не знаю, в каком состоянии, значит, надо принять решение и потихонечку ставить. И также свяжитесь по очистным сооружениям. Это у нас типичная проблема, я главе уже объяснил, что в рамках МКИ или как, но для этого нужен проект. Поэтому подумаем, за какие деньги, что и как мы будем делать этот проект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поднимали на встрече и вопросы привлечения инвестиций в экономику региона. Для этого в Башкортостане и в муниципалитетах создаются комфортные условия представителям бизнес-сообщества. Речь идёт не только о субсидиях, но и о постоянных контактах на местах бизнес-шерифов, помощи и консультаций предпринимателям.