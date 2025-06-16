Радий Хабиров встретился с участниками проекта «Путешествие в сердце Евразии – 2025»

Глава республики Радий Хабиров встретился с участниками Международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Башкортостан стал одним из ключевых пунктов назначения. В рамках визита прошло множество семинаров и круглых столов в области науки, бизнеса, культуры и медиа.

Итогом мероприятий стало подписание соглашений о взаимном сотрудничестве. За 51 день группа посетит свыше 30 городов Центральной Азии и России. Как подчеркнул Радий Хабиров, этот проект открывает новые возможности, создав пространство доверия для дальнейшего развития.

Все пять государств, которые объединяет ваша инициатива, выбрали свой путь развития. Между нами выстроены плотные социально-экономические, гуманитарные и культурные связи. И ваш проект объединяет людей, которые хотят дружить. Это на самом деле здорово. Мы очень признательны, что ваш маршрут проходит через Башкортостан. Потому что теме евразийского сотрудничества, истории Евразии мы придаём очень серьёзное значение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Гости побывали на гастрономическом фестивале, посетили главные достопримечательности Уфы. Также ознакомились с историей и культурой в этнокомплексе «Торатау» и визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций «Турахан».

Увидели башкирских лошадей, своими руками изготовили курай. Многие из участников экспедиции впервые не только в Башкортостане, но и в России. Поэтому схожие слова и культура оказались для них приятным сюрпризом. В Башкортостане бизнесмены, ученые и блогеры пробудут с 14 по 17 июня.

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