Радий Хабиров встретился с участниками проекта «Путешествие в сердце Евразии – 2025»

Глава республики Радий Хабиров встретился с участниками Международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Башкортостан стал одним из ключевых пунктов назначения. В рамках визита прошло множество семинаров и круглых столов в области науки, бизнеса, культуры и медиа.
Итогом мероприятий стало подписание соглашений о взаимном сотрудничестве. За 51 день группа посетит свыше 30 городов Центральной Азии и России. Как подчеркнул Радий Хабиров, этот проект открывает новые возможности, создав пространство доверия для дальнейшего развития.
Гости побывали на гастрономическом фестивале, посетили главные достопримечательности Уфы. Также ознакомились с историей и культурой в этнокомплексе «Торатау» и визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций «Турахан».
Увидели башкирских лошадей, своими руками изготовили курай. Многие из участников экспедиции впервые не только в Башкортостане, но и в России. Поэтому схожие слова и культура оказались для них приятным сюрпризом. В Башкортостане бизнесмены, ученые и блогеры пробудут с 14 по 17 июня.