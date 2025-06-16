Радий Хабиров встретился с участниками проекта «Путешествие в сердце Евразии – 2025»

Все пять государств, которые объединяет ваша инициатива, выбрали свой путь развития. Между нами выстроены плотные социально-экономические, гуманитарные и культурные связи. И ваш проект объединяет людей, которые хотят дружить. Это на самом деле здорово. Мы очень признательны, что ваш маршрут проходит через Башкортостан. Потому что теме евразийского сотрудничества, истории Евразии мы придаём очень серьёзное значение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан