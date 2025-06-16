В Уфе обсудили благоустройство городов Башкирии

Столица региона седьмой год подряд участвует в акции «Зеленая Башкирия», высаживают деревья и кустарники на общественных территориях. Весной 2025 года в Уфе посадили более 2 тыс., в том числе более 200 лип.
Значимыми проектами, которые реализовали к 450-летию Уфы, стали сезонные скверы с элементами ландшафтного дизайна рядом с кинотеатром «Родина», ГКЗ «Башкортостан» и молодёжным театром имени Мустая Карима. Радий Хабиров поддержал предложения специалистов и предложил включить тематику ландшафтного дизайна в повестку продвижения проектов креативной экономики.