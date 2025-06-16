На высоте. В Уфе на старой водонапорной башне открылась выставка «Знаков свыше» художника Ильшата Байбурина. Основу экспозиции составили списанные дорожные знаки, переосмысленные автором. Теперь вместо правил и запретов они говорят о ценностях.

Выставка разместилась в самой высокой точке башкирской столицы. Художник лично ходил по улицам и собирал старые дорожные знаки, чистил их и превращал в арт-объекты с новыми смыслами. В работах темы добра, уважения и внутренней свободы. Открытие сопровождалось авторской экскурсией и музыкальным сопровождением.