Автофестиваль «Уральский рубеж» завершился победой экипажа «КАМАЗ-Мастер»

Команда «КАМАЗ-Мастер» была на многих континентах. Но насколько же прекрасна наша Россия. Это действительно так. Здесь мы увидели красивые пейзажи, просторы. Очень интересная трасса. Надеюсь, что и в следующие года мы будем здесь участвовать.

Эдуард Николаев, пилот команды «КАМАЗ-Мастер»