Автофестиваль «Уральский рубеж» завершился победой экипажа «КАМАЗ-Мастер»

Автомобильный фестиваль «Уральский рубеж», который прошел на территории Башкортостана и Челябинской области, подошел к концу. Гонка по уральским просторам преподнесла автоспортсменам немало серьезных испытаний. Она продолжалась 4 дня, участники преодолели маршрут в 600 километров.
Из 15 экипажей до финиша не дошел только один. Первым к победе в грузовом зачете пришел экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» из Набережных Челнов пилота Богдана Каримова. Среди багги первое место у экипажа Алексея Черкесова из Белгородской области. В зачете внедорожников победу одержали Андрей Сушенцов и Александр Щанов из Москвы. Посмотреть на соревнования собрались тысячи жителей Челябинской области и Республики Башкортостан.