В Башкирии открылась выставка Елены Поляковой «Вдохновение»

В Иглинском районе открылась выставка «Вдохновение». Это четвёртая персональная экспозиция Елены Поляковой. В центре внимания – башкирские пейзажи, натюрморты с цветами и бабочками. Творческий путь Поляковой начался с картины «Кошка у окна», ставшей основой серии «Котовасия».

Елена Полякова известна не только как художник. В Иглино она основала волонтёрский штаб «Всё для Победы», который более двух лет помогает фронту: изготавливает маскировочные сети, зимние носки, накидки.