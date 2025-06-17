В Уфе прошел литературно-музыкальный вечер «Салауат рухы»

Каждый чтец рассказал о своем образе народного героя, что раскрыло личность Салавата Юлаева с разных сторон. Собравшиеся писатели не только прослушали стихи, посвященные поэту-сказателю, но и обсудили его жизненный путь.

Образ Салавата Юлаева имеет большое значение не только для творческих людей и читателей, но и для республики в целом. Пока народному герою посвящают произведения, помнят и чтят его личность, он будет жить в сердцах людей.