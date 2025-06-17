В Уфе стартовала «Неделя онкоурологии»

В Уфе начал свою работу международный форум «Неделя онкоурологии». На площадке БГМУ в Межвузовском студенческом кампусе собрались специалисты из башкирской столицы, Тюмени, Сочи, Томска и Москвы, а также из-за рубежа.

Главная тема – вопросы фундаментальных и прикладных исследований в области онкоурологии, обсуждение лучших российских и международных клинических практик. В программе запланированы тренинги для аспирантов и врачей, конкурсы хирургического мастерства, а также конференции с участием ведущих экспертов.