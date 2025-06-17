В Башкирии женщины избежали нападения медведя

В Мелеузовском районе женщинам удалось избежать нападения медведя. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

В деревне Сергеевка женщины с детьми 5 и 12 лет отдыхали на берегу Нугушского водохранилища. В какой-то момент в лесу они наткнулись на медведя. Испугавшись, отдыхающие тут же позвонили спасателям. Специалисты оперативно прибыли на место и эвакуировали перепуганных отдыхающих, оказав им психологическую поддержку