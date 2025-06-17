В Башкирии зацвели «слоновьи уши»

В Южно-Уральском ботаническом саду-институте в Уфе цветёт экзотическое дерево. Цветы распустились на катальпе.
Дерево получило узнаваемость по белым, крупным цветам, а также известно как растение слонов и обезьян. Дело в том, что цветы катальпы похожи на слоновьи уши, а после цветения на растении появляются длинные стручки, которые напоминают хвосты обезьян.
Катальпы растут в лесах Северной и Южной Америки, Азии. В уфимском саду деревья появились более 40 лет назад. Тогда семена были привезены из Таджикистана.
Фото: Южно-Уральский ботанический сад-институт.