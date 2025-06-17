Боец СВО из Уфы поблагодарил мальчика за письмо, ставшее для него талисманом

Участник специальной военной операции из Уфы с позывным «Пчёла» в условиях боевых действий пронес в своем нагрудном кармане гимнастёрки трогательное письмо от ученика, пишет Башинформ.
Как сообщил глава администрации Дёмского района Иван Иванов, послание шестиклассника Урала Халитова боец получил более полугода назад, и с тех пор строки, написанные детской рукой, дарили ему поддержку в трудные времена.
Недавно «Пчёла» вернулся домой на краткосрочный отпуск и первым делом решил навестить семью Урала. Однако мальчика дома не оказалось — на каникулы он уехал к родным в деревню.
Встречали бойца мама Урала и его маленькая сестричка. «Пчёла» поблагодарил женщину за воспитание сына-патриота и передал подарок для Урала. Родные мальчика пообещали передать привет и слова благодарности от бойца.
Фото: Иван Иванов, ТГ.