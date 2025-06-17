В Башкирии осудят мужчину за убийство 13-летней давности

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который подозревается в совершении убийства с целью сокрытия другого преступления.

В феврале 2012 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 48-летний мужчина незаконно проник в дом пожилого человека в Белорецком районе, намереваясь украсть имущество. После того как хозяин его обнаружил, злоумышленник нанес пенсионеру два удара ножом в живот и задушил его.