В Башкирии девочка засунула руку в мясорубку

Жуткое происшествие зафиксировали в Нефтекамске. 4-летняя девочка засунула руку в работающую электрическую мясорубку.
Малышку экстренно госпитализировали. После оказания неотложной помощи была проведена операция. Врачи разрезали корпус мясорубки и извлекли кисть ребёнка. Несколько часов хирурги собирали руку по частям. У малышки были раздроблены кости, сухожилия, сосуды и нервы, а сама кисть держалась на нескольких связках.
Врачам удалось сохранить двигательную активность трёх пальцев ребёнка. Девочке предстоит долгое восстановление.
Фото: министерство здравоохранения РБ.