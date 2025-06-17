В Башкирии девочка засунула руку в мясорубку

Жуткое происшествие зафиксировали в Нефтекамске. 4-летняя девочка засунула руку в работающую электрическую мясорубку.

Фото №1 - В Башкирии девочка засунула руку в мясорубку

Малышку экстренно госпитализировали. После оказания неотложной помощи была проведена операция. Врачи разрезали корпус мясорубки и извлекли кисть ребёнка. Несколько часов хирурги собирали руку по частям. У малышки были раздроблены кости, сухожилия, сосуды и нервы, а сама кисть держалась на нескольких связках.

Врачам удалось сохранить двигательную активность трёх пальцев ребёнка. Девочке предстоит долгое восстановление.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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