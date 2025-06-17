В Уфе спасли уплывшего за буйки подростка

В Уфе помощь спасателей потребовалась 15-летнему подростку. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.
Парень заплыл за буйки на озере Кашкадан и начал тонуть. К счастью, из воды его быстро вытащили спасатели. На пляже подросток был без сопровождения взрослых.
В МЧС Башкирии бьют тревогу: резко возросло число несчастных случаев на воде. Только за прошедшую неделю на воде погибли 14 человек, из них трое детей. Еще троих удалось спасти, в том числе двоих детей.
Фото: глава администрации Октябрьского района.