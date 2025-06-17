ГАИ Башкирии проводит социальную акцию «Не рули, малай!»

Сотрудники ГАИ республики бьют тревогу! Практически ежедневно инспекторы ловят несовершеннолетних водителей. Подростки гоняют на мотоциклах и квадроциклах, ставя под угрозу свою жизнь и жизни других. К сожалению, уже есть погибшие. Госавтоинспекция объявила социальную акцию «Не рули, малай!».

Рыбалка не задалась ещё на этапе подготовки. Поймал не он, а его. Пока родители находились за почти три сотни километров от дома, 15-летний подросток дал себе волю. Мотоцикл продолжил путь, правда, уже без юного гонщика и на платформе эвакуатора. А родители понесут ответственность за ненадлежащее воспитание ребёнка.

Удача, что обошлось без необратимых последствий. И приехавшую на место ДТП маму ждал живой сын. Сама женщина утверждала: не знала, что ее ребёнок уже успел полюбить быструю езду на двухколейном транспорте. Мопед видит впервые.

Госавтоинспекция республики проводит социальную кампанию «Не рули, малай!». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. В июне сотрудники ГАИ едва ли не ежедневно фиксируют аварии, участниками которых стали дети. Так, в Татышлинском районе 16-летний подросток за рулём мопеда столкнулся со встречным питбайком под управлением 15-летнего ребёнка. Последний скончался на месте.

Ещё одно смертельное ДТП произошло уже в Абзелиловском районе. Водитель легковушки был пьян. Но не окажись подросток за рулём мопеда, возможно, трагедии и не случилось бы. Заметив патрульную машину, несовершеннолетние пытаются скрыться от инспекторов, ставя свою жизнь под угрозу.