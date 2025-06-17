В Уфе в двух торговых центрах сработала пожарная сигнализация

В Уфе произошла эвакуация в двух торговых центрах. В ТЦ «Мир» и «Семья» сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Сотрудники МЧС выяснили, что в ТЦ «Мир» сигнализация сработала на первом этаже во время ремонтных работ в помещении МФЦ. Из здания было эвакуировано около 500 человек, среди которых 300 детей. К счастью, горения не обнаружено, пострадавших нет.

В ТРЦ «Семья» сигнализация сработала на втором этаже в электрощитовой. Причина срабатывания выясняется. Из здания эвакуировали 150 человек, в том числе 40 детей. Горения также не выявлено, пострадавших нет.