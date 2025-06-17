В Башкирии задержали пьяного водителя с поддельными правами. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Инспекторы ГАИ остановили мужчину за рулем «Daewoo Nexia» на трассе Тюканово – Свобода Куюргазинского района. Выяснилось, что его водительское удостоверение принадлежит другому человеку. Медицинское освидетельствование показало наличие 0,667 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Автомобиль поместили на штрафстоянку, а 38-летнего уфимца доставили в отдел полиции. Известно, что ранее он уже был лишен водительских прав. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела за подделку документов.