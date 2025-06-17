Четыре предприятия Башкирии привлекли 118 млн рублей на импортозамещение

Хорошие инвестиции в развитие производств. В соцсетях Глава Башкортостана сообщил, что четыре предприятия республики по итогам конкурса Минпромторга России привлекли 118 млн рублей на импортозамещение.

Это компании «ЕСМ» и «Асгард», входящие в наш станкостроительный промышленный кластер, и два предприятия нефтехимического кластера – «ЮралМинералс» и «Эластпром». Радий Хабиров также отметил, что предприятия, которые входят в кластеры, могут претендовать на дополнительную господдержку – субсидии, снижение страховых взносов, льготное кредитование и другое.