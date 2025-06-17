Башкирия планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 100 млрд рублей

В Северной столице России активно готовятся к проведению Петербургского экономического форума. Делегацию из Башкортостана возглавит Радий Хабиров. Ожидается, что представители нашей республики из числа политиков и бизнесменов подпишут 30 соглашений на 100 миллиардов рублей.

Хоть форум и стартует 18 июня, на площадках конгресс-выставочного центра работа, что называется, кипит. Участники события, волонтеры и те, кто будет обеспечивать проведение мероприятия, собираются по павильонам. Вход сюда строго по аккредитации. Буквально утром наша съёмочная группа сдавала ПЦР-тесты на коронавирус, и только после получения отрицательного результата мы сможем зайти внутрь.

Известно, что Башкортостан представит свой стенд. Одной из особенностей станет то, что республика презентует национальную киберфизическую платформу «Берлога». На ней уже выпустили четыре флагманские и 20 мини-игр, которые приобщают детей к технологическому творчеству.

Делегацию возглавит Радий Хабиров. Ожидается порядка 20 встреч с представителями Беларуси, Узбекистана, Бахрейна, а также Китайской народной республики.

На форуме планируется заключить 30 соглашений на 100 миллиардов рублей. Еще пять находятся в работе.

Отметим, что площадка в Петербурге дает перспективные проекты Башкортостану. Это новые предприятия, рабочие места и укрепление экономических связей с другими регионами и странами.