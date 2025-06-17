Телеканал БСТ покажет документальный фильм о кардиоцентре Уфы

«Новая жизнь» – так называется документальный фильм, который сегодня выйдет в эфир телеканала БСТ. Историю Республиканского кардиологического центра расскажут наши журналисты. Центр начал свою работу в 1981 году. В 2001 там была проведена первая операция. Еще один важный этап – открытие нового хирургического корпуса.