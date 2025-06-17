В Уфе стартовало обучение полуфиналистов проекта «Герои Башкортостана»

Он инициирован главой республики для ветеранов СВО, а площадкой для получения новых знаний стало региональное отделение партии «Единая Россия». 66 участников освоят работу партийных площадок всех уровней, научатся выстраивать диалог с гражданами, познакомятся с современными подходами управления территориями.

«Герои Башкортостана» — это продолжение федерального проекта «Время Героев», инициированного президентом России. Программа поможет ветеранам СВО получить новые навыки и знания, чтобы занять достойное место в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях республики.