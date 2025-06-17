Дальнобойщик из Башкирии стал успешным фермером

Рискнул и не прогадал. Не имея опыта в сельском хозяйстве, дальнобойщик Шафкат Иштанов из деревни Янтышево Хайбуллинского района решил выращивать клубнику. Азам садоводства обучился в интернете. После чего выбрал систему выращивания ягод на гребне.

Установил капельный полив с родниковой водой. Сейчас выращивает пять сортов клубники. Также мужчине пришлось освоить и пчеловодство, чтобы пчёлы опыляли растения. На участке Шафката Иштанова также растут несколько сортов ежевики и 250 кустов малины. А продукция пользуется спросом по всему району.