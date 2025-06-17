В Уфе поймали 11-летнего школьника на квадроцикле

Сегодня, 17 июня, в рамках профилактической акции «Не рули, малай!» в уфимском поселке Тимашево сотрудники ГАИ остановили 11-летнего школьника за рулем квадроцикла «Лион». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Водительских прав у мальчика не оказалось. Инспекторы напомнили, что кататься на таком транспорте по дорогам общего пользования запрещено. На место вызвали его маму, а подростка отстранили от управления. Квадроцикл отправили на штрафстоянку.
В отношении родителей шестиклассника решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.
Фото: ГАИ Уфы.