В Уфе поймали 11-летнего школьника на квадроцикле

Сегодня, 17 июня, в рамках профилактической акции «Не рули, малай!» в уфимском поселке Тимашево сотрудники ГАИ остановили 11-летнего школьника за рулем квадроцикла «Лион». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Водительских прав у мальчика не оказалось. Инспекторы напомнили, что кататься на таком транспорте по дорогам общего пользования запрещено. На место вызвали его маму, а подростка отстранили от управления. Квадроцикл отправили на штрафстоянку.

В отношении родителей шестиклассника решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.