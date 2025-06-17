Парламент Башкортостана обсудит поддержку сельхозпроизводителей

Последнее пленарное заседание весенней сессии Госсобрания Башкортостана состоится 24 июня. Об этом объявил сегодня председатель парламента Константин Толкачев. Уже сформирована повестка: начнется оно с заслушивания доклада об итогах реализации в прошлом году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в республике.

Рассмотрят порядка 70 документов, в основном это проекты республиканских законов. Например, по внесению дополнений и изменений в Конституцию Башкортостана. Пополнится и судейский корпус. В законах республики закрепили требования к организации публичной власти, структуру парламента и дали молодежной палате право предлагать законы. Также увеличат выплаты опекунам сирот.