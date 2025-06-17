Жительницы Башкирии отправились в зону СВО, чтобы увидеть своих родных

Долгожданные свидания в зоне проведения специальной военной операции. Башкирские женщины вслед за любимыми мужчинами, служащими на СВО, приезжают на Донбасс. С доблестными представителями прекрасного пола встретилась съёмочная бригада БСТ.
Из Баймака до Донбасса. 2500 километров на машине ради короткой встречи с мужем. Сегодня особенный день для бойца с позывным «Хан». Обычно это он каждые полгода приезжал на малую родину в отпуск, но на этот раз его навестила супруга. Мама пятерых детей приблизила минуты долгожданной встречи, решившись на дальнюю поездку на личном автомобиле. Учитывая, что до очередного отпуска еще долго, Хисматуллины решили встретиться на территории спецоперации. Супруга бойца на днях отметит свой юбилей. Она решила, что самым большим подарком ко дню рождения станет встреча с мужем.
Хамдия Абдулгазина — учитель физики с 40-летним стажем. В этом учебном году она обучала детей в одной из школ Луганской народной республики. Переехала сюда два года назад вслед за супругом, который подписал контракт с Министерством обороны. Хамдия Зиннуровна сначала готовила пищу для военных, затем перевелась в школу и начала работать по специальности — преподавателем физики. Опытного учителя поддержал и коллектив школы, и дети.
Пока супруга вместе с учениками покоряет вершины знаний, боец с позывным «Куба» защищает Родину. Он проходит службу в ремонтной роте полка «Башкортостан».
Каждые выходные Хамдия Зиннуровна приезжает в роту, чтобы увидеться с супругом, накормить его домашней едой. Хранительница очага старается создавать уютную обстановку даже в блиндаже.
Спецоперация стала проверкой. И речь не только о верности родине, но и преданности семье.