Жительницы Башкирии отправились в зону СВО, чтобы увидеть своих родных

Долгожданные свидания в зоне проведения специальной военной операции. Башкирские женщины вслед за любимыми мужчинами, служащими на СВО, приезжают на Донбасс. С доблестными представителями прекрасного пола встретилась съёмочная бригада БСТ.

Из Баймака до Донбасса. 2500 километров на машине ради короткой встречи с мужем. Сегодня особенный день для бойца с позывным «Хан». Обычно это он каждые полгода приезжал на малую родину в отпуск, но на этот раз его навестила супруга. Мама пятерых детей приблизила минуты долгожданной встречи, решившись на дальнюю поездку на личном автомобиле. Учитывая, что до очередного отпуска еще долго, Хисматуллины решили встретиться на территории спецоперации. Супруга бойца на днях отметит свой юбилей. Она решила, что самым большим подарком ко дню рождения станет встреча с мужем.

Я против не был вообще, наоборот, я рад, что она приехала сюда, что увидит Луганск. позывной «Хан»

У меня сперва мечта была приехать сюда, увидеть Луганск, и второе желание было увидеть, где воевал мой родной братишка. Увидеть именно собственными глазами. Розалия Хисматуллина

Хамдия Абдулгазина — учитель физики с 40-летним стажем. В этом учебном году она обучала детей в одной из школ Луганской народной республики. Переехала сюда два года назад вслед за супругом, который подписал контракт с Министерством обороны. Хамдия Зиннуровна сначала готовила пищу для военных, затем перевелась в школу и начала работать по специальности — преподавателем физики. Опытного учителя поддержал и коллектив школы, и дети.

Хамдия Зиннуровна — замечательный человек, всё, что по методической части, она приехала все-таки более уже с крепкой российской школой. Мы в это только вошли. Поэтому подтягивала нас и по электронному журналу, по личным делам, документации... Хамдия Зиннуровна, её черта отличительная, она ко всему относится уважительно, даже если этот ребёнок намного её младше. Антон Копанев, заместитель директора школы

Хамдия Зиннуровна привнесла очень большой вклад в нашу школу. Стало намного больше вот таких автоматизированных процессов. Стало более интересно изучать физику как науку, она вообще открылась с другой стороны. И всё благодаря Хамдие Зиннуровне. Она прекрасный преподаватель, самое лучшее, что у нас было. Она всё показывает, рассказывает. Если что-то не понятно, она повторяет, объясняет. Это всё в душевной, тёплой атмосфере, любящей, как мама. Дарина Яким, ученица

Пока супруга вместе с учениками покоряет вершины знаний, боец с позывным «Куба» защищает Родину. Он проходит службу в ремонтной роте полка «Башкортостан».

Просто пригласили в школу, ну с ребятами она общий язык нашла. Многие ребята тоже уважают, многие учителя уважают. Ну она сама тоже тянется именно помочь, именно с хорошей стороны. позывной «Куба»

Каждые выходные Хамдия Зиннуровна приезжает в роту, чтобы увидеться с супругом, накормить его домашней едой. Хранительница очага старается создавать уютную обстановку даже в блиндаже.

Да, встречаемся, я к нему езжу на такси после школы. В четверг уезжаю или в пятницу утром к нему уезжаю. А так я жила — квартиру снимала и жила в квартире. Три дня в блиндажах, четыре дня в квартире. Хамдия Абдулгазина, учитель физики