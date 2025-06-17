В Уфе отметили ведущих специалистов СМИ Башкирии

В Уфе отметили заслуги работников печати и СМИ Башкортостана. Награды получили те, кто долгое время предан профессии, создает качественный контент, обучает молодых журналистов и способствует укреплению позиций регионального СМИ в России и за рубежом.

Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан» присвоили и нашим коллегам — режиссеру телеканала «Салям» Татьяне Саттаровой и Тимуру Аюпову, начальнику смены АСБ цеха телевидения. Чествовали и журналистов, которые обеспечивают информационную безопасность в непростое для страны время, — отметил исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы Башкортостана Азат Бадранов. Мероприятие приурочили к профессиональному празднику отрасли печати и информации Башкортостана, который отмечался 14 июня.