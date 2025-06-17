В Уфе стартует приемная кампания в вузы региона

Уже на этой неделе стартует приемная кампания в вузы региона. Учебные заведения начнут принимать документы 20 июня. Подготовка к работе с абитуриентами уже началась.

Первые студенты начали получать знания в Евразийской политехнической школе УГНТУ в 2022 году. Особенность в том, что обучающиеся получают здесь сразу две специальности. Дополнительно — прикладную информатику.

В школе ведется подготовка по трем ключевым направлениям УГНТУ: нефтегазовому делу, химической технологии и строительству. Вторая специальность связана с изучением программирования и робототехники. Интеграция этих отраслей сейчас особенно востребована.

На экскурсию в УГНТУ пришел выпускник школы деревни Шамонино. Марата Сабирова ждет жаркая пора вступительных экзаменов. Пока же он только определяется.

В Уфимском университете науки и технологий более 5 с половиной тысяч бюджетных мест по бакалавриату, магистратуре и специалитету и около 800 по программам среднего профессионального образования.

Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики в этом году предлагает студентам новые направления. Они связаны с международной деятельностью. Обучающиеся смогут бесплатно пройти стажировку за границей. В этом году в Китай, к примеру, поедут 58 студентов.

К слову, чтобы подать документы в любой вуз на территории страны, не обязательно выходить даже из дома. Сделать это можно через «Госуслуги» — вся нужная информация там найдется, оттуда же можно попасть на сайт вуза.