В Уфе на камеру попалась бабушка-вандал

В Уфе пожилая женщина повадилась воровать цветы у одного из бутиков, высаженных владелицей торговой точки. Бабушку засняла камера видеонаблюдения. Хозяйка магазина Айгуль Нафикова рассказывает, что акты вандализма повторялись трижды.

Бабушка крадёт растения прямо с горшками, по всей вероятности, чтобы далее высадить на своей территории. В полицию предприниматель еще не обращалась и надеется, что злоумышленница поймёт свои ошибки раньше, чем будет написано заявление.