В Уфе мотоциклист сбил подростка и коляску с младенцем

В Калининском районе Уфы произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Вчера, 17 июня, около 1:00 13-летний подросток за рулем мотоцикла «Прогаси Супер-Макс» сбил 13-летнего пешехода и коляску, в которой находился 2-месячный ребенок. Подросток с коляской в сопровождении бабушки двигались вдоль проезжей части справа по ходу движения мотоцикла.

В результате столкновения подростков госпитализировали. После оказания медицинской помощи их отпустили. Младенец был госпитализирован для дальнейшего наблюдения.

По данному происшествию начато расследование.