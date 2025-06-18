В Уфе состоялся благотворительный концерт «В единстве – сила»

На него были приглашены участники СВО, члены семей погибших бойцов со всей республики, волонтеры, оказывающие помощь фронту. Перед началом мероприятия военнослужащим вручили удостоверения ветерана боевых действий.

После для гостей была подготовлена концертная программа с участием известных артистов. Выручка от продажи билетов и пожертвования будет направлена на поддержку участников специальной военной операции.

Кроме того, в фойе ГКЗ «Башкортостан» организовали выставку «Мать защитника Отечества» и «Отец защитника Отечества». На фотографиях запечатлены родители геройски погибших бойцов, которые держат в руках портреты своих сыновей и то, что дорого им как память.