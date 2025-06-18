В Уфе водитель иномарки сбил мальчика на электросамокате

В Уфе 9-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля. По данным городской ГАИ, ДТП произошло накануне вечером на улице Комсомольской.

Водитель за рулем «Киа Соул» при повороте столкнулся с электросамокатом «Ямато Мини», которым управлял мальчик. Отмечается, что ребенок не спешился с самоката, когда переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь. После осмотра его отпустили. В настоящее время проводится расследование.