В Башкирии работодатели скрыли 32 несчастных случая на производстве

В Гострудинспекции Башкирии поделились печальной статистикой. Работодатели продолжают скрывать несчастные случаи, произошедшие на производстве.
Так, с января по май 2025 года было скрыто 32 случая травмирования во время рабочего процесса. При этом среди несчастных случаев 7 групповых происшествий, 5 – со смертельным исходом, 13 – тяжёлых травм и 7 – лёгких.
Основная причина сокрытия — отсутствие официального трудоустройства работников. Чаще всего несчастные случаи скрывают в строительстве и промышленности, в сфере транспорта и хранения, в торговле, сельском хозяйстве и здравоохранении.