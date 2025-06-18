В Уфе ведутся подготовительные работы к реконструкции памятника Салавату Юлаеву

В Уфе ведётся подготовка к реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Фото №1 - В Уфе ведутся подготовительные работы к реконструкции памятника Салавату Юлаеву

С 30 июня начнутся работы по установке ограждения. Доступ к памятнику будет закрыт. С октября 2025 года по апрель 2027 года после демонтажа монумент будут реставрировать в специально оборудованном цехе.

Финальной стадией реконструкции станет благоустройство прилегающей территории и фонтана. Работы планируют завершить в сентябре 2027 года — к 60-летию со дня открытия памятника.

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