В уфимском аэропорту задержали туриста с кораллом из Мальдив

В уфимском аэропорту инспекторы в ходе таможенного контроля обнаружили крупный коралл в багаже гражданина России, следовавшего по зеленому коридору.

Фото №1 - В уфимском аэропорту задержали туриста с кораллом из Мальдив

Как пояснил задержанный, он вез коралл транзитом через Узбекистан и не имел разрешительных документов, поскольку не знал о необходимости его декларирования. Коралл был изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Кораллы относятся к видам, оборот которых регулируется конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. При перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС подлежат обязательному письменному декларированию с представлением в таможенный орган разрешительных документов.

Константин Архиреев, замначальника таможенного поста Аэропорт Уфа

С начала года сотрудники таможни возбудили семь дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением предметов, требующих специального оформления согласно конвенции СИТЕС.

Фото: Башкортостанская таможня.

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