В уфимском аэропорту задержали туриста с кораллом из Мальдив

В уфимском аэропорту инспекторы в ходе таможенного контроля обнаружили крупный коралл в багаже гражданина России, следовавшего по зеленому коридору.
Как пояснил задержанный, он вез коралл транзитом через Узбекистан и не имел разрешительных документов, поскольку не знал о необходимости его декларирования. Коралл был изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.
С начала года сотрудники таможни возбудили семь дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением предметов, требующих специального оформления согласно конвенции СИТЕС.
Фото: Башкортостанская таможня.