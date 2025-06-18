В Башкирии прошёл традиционный турнир по бейсболу имени Владислава Маклакова

В Уфимском районе, в деревне Николаевка, прошёл традиционный турнир по бейсболу памяти заслуженного тренера России Владислава Маклакова. Конкуренцию башкирскому коллективу составили команды из Москвы, Самары и Екатеринбурга.
Альберт Эйнштейн писал: «Вы поймете мою теорию относительности быстрее, чем я пойму бейсбол». Несмотря на действительно сложные и запутанные правила этой игры, она привлекает миллионы поклонников по всему миру. Колыбель башкирского бейсбола — Николаевка в Уфимском районе. Здесь живет семья Маклаковых. Памяти заслуженного тренера России Владислава Маклакова и проводится уже в четвертый раз турнир. Сейчас этот вид спорта развивают его сыновья Сергей и Виктор. Стадион, расположенный в Николаевке, единственный на всю республику. Хозяева турнира — команда под названием «Башкирия».
На этот раз на турнир приехали новые команды. Одна из них из Самары. Коллектив под названием «Петухи» — абсолютные новички не только турнира, но и вообще в бейсболе. В Николаевке они провели первую в истории команды игру. Прогрессировать самарским спортсменам помогают даже соперники.
Помимо хозяев и команды из Самары, в Николаевку приехали еще два коллектива – «Уральские лисы» из Екатеринбурга и московский «Спартак».
«Спартак» — команда с самой богатой историей из всех участников турнира. Клуб был основан 37 лет назад. За него выступали и братья Маклаковы из Башкортостана. Тренировал «красно-белых» тогда Павел Гладиков, который продолжает работать с командой и сейчас.
Турнир в Николаевке носит имя Владислава Вениаминовича Маклакова — заслуженного тренера России, который внес огромный вклад в развитие спорта в Уфимском районе. Он создал мужскую команду по бейсболу, а из сельских девушек — команду по софтболу, которая успешно выступала на российских и зарубежных соревнованиях. Сохранить эти богатые традиции — важная задача.
Команда «Башкирия» на этот раз заняла второе место. Победителями стали представители московского «Спартака». Замкнули тройку призеров бейсболисты из Екатеринбурга.