В Башкирии прошёл традиционный турнир по бейсболу имени Владислава Маклакова

В Уфимском районе, в деревне Николаевка, прошёл традиционный турнир по бейсболу памяти заслуженного тренера России Владислава Маклакова. Конкуренцию башкирскому коллективу составили команды из Москвы, Самары и Екатеринбурга.

Альберт Эйнштейн писал: «Вы поймете мою теорию относительности быстрее, чем я пойму бейсбол». Несмотря на действительно сложные и запутанные правила этой игры, она привлекает миллионы поклонников по всему миру. Колыбель башкирского бейсбола — Николаевка в Уфимском районе. Здесь живет семья Маклаковых. Памяти заслуженного тренера России Владислава Маклакова и проводится уже в четвертый раз турнир. Сейчас этот вид спорта развивают его сыновья Сергей и Виктор. Стадион, расположенный в Николаевке, единственный на всю республику. Хозяева турнира — команда под названием «Башкирия».

Ребята сами организовали свой бюджет. Складываются ежемесячно. Приобретают спортивное обмундирование. Также за свой счет занимаются благоустройством. Проводят освещение. Но я хочу всё сделать, чтобы это было за счет нашего бюджета. Анатолий Капитонов, и. о. главы администрации Николаевского сельского поселения

На этот раз на турнир приехали новые команды. Одна из них из Самары. Коллектив под названием «Петухи» — абсолютные новички не только турнира, но и вообще в бейсболе. В Николаевке они провели первую в истории команды игру. Прогрессировать самарским спортсменам помогают даже соперники.

Они нам дают, конечно, поиграть. Они разыгрывают такие ситуации, чтобы мы тренировались. Мы только здесь поняли, где какие игроки должны стоять. Пока играем, нам игроки соперников подсказывают. Вячеслав Матвиенко, участник турнира

Помимо хозяев и команды из Самары, в Николаевку приехали еще два коллектива – «Уральские лисы» из Екатеринбурга и московский «Спартак».

Здесь сильная команда. Наши товарищи, друзья, которые помогают нам совершенствовать наш уровень игры, постоянно повышая его. Андрей Покусай, участник турнира Екатеринбург

«Спартак» — команда с самой богатой историей из всех участников турнира. Клуб был основан 37 лет назад. За него выступали и братья Маклаковы из Башкортостана. Тренировал «красно-белых» тогда Павел Гладиков, который продолжает работать с командой и сейчас.

Самое обидное, что в Башкирию приехали первый раз. Никак не получалось, не было здесь турниров бейсбольных, только софтбольные. Мы рады наконец-то приехать на родину семьи Маклаковых. Сергей и Виктор играли за мою команду. Павел Гладиков, главный тренер бейсбольной команды «Спартак»

Турнир в Николаевке носит имя Владислава Вениаминовича Маклакова — заслуженного тренера России, который внес огромный вклад в развитие спорта в Уфимском районе. Он создал мужскую команду по бейсболу, а из сельских девушек — команду по софтболу, которая успешно выступала на российских и зарубежных соревнованиях. Сохранить эти богатые традиции — важная задача.

У нас хорошие контакты с Федерацией бейсбола и софтбола России. Особенно с руководителем. Мы поддерживаем постоянно контакт. В этом году мы заявились на Кубок России, прошли отборочный этап. В сентябре наша мужская команда по бейсболу будет участвовать в финальном этапе Кубка России. Сергей Маклаков, президент Федерации софтбола и бейсбола Республики Башкортостан