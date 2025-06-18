В Башкирии более 200 медиков получили госнаграды

Более 200 медиков Башкортостана получили государственные награды. В Уфе проходят торжественные мероприятия в честь прошедшего Дня медицинского работника. Так, в двух залах Башкирского театра оперы и балета отметили труд и высокие личные достижения в области здравоохранения порядка 100 специалистов.

Среди наград – медали Луки Крымского и «За заслуги перед здравоохранением Республики Башкортостан», нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Также указами главы республики Радия Хабирова были присвоены почетные звания «Заслуженный врач» и «Заслуженный работник здравоохранения республики».

Среди награжденных – медицинская сестра процедурной городской клинической больницы № 21 города Уфы Зульфира Каретко. Более 40 лет она проработала в медучреждении и стала одним из его основоположников.