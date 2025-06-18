В Башкирии при заключении военного контракта можно выбрать род войск

В Башкортостане желающие заключить контракт могут выбрать подходящий род войск. Особенно востребованы водители и стрелки. Подать заявку могут граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет – как имеющие военный опыт, так и без него.
Для заключения контракта необходимо подать заявление и пройти отбор. В центре «Защитник» можно в течение одного дня оформить все документы, пройти медицинское освидетельствование и подписать контракт. Подробную информацию можно получить в военном комиссариате или обратившись в республиканский пункт отбора.