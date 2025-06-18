В Уфе проходят обучающие семинары по вопросам нацполитики

Башкирские госслужащие проходят повышение квалификации в вопросах национальной политики. В БГПУ стартовали обучающие семинары при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и МГУ имени Ломоносова.

С 18 по 20 июня слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями в сфере межнациональных отношений, а также мерами по профилактике экстремизма и терроризма. По итогам семинара и финального тестирования участники получат удостоверения о повышении квалификации.