Башкирия представила стенд на ПМЭФ-2025

Там размещена шестиметровая фигура медведя – к слову, самая высокая выставочная точка, а также макет будущего кампуса Евразийского научно-образовательного центра, Дворец борьбы в миниатюре. Кроме того, гостям демонстрируется проект национальной киберфизической платформы «Берлога». Отдельные зоны посвящены туристическому и промышленному потенциалу региона.

Отметим, что на полях форума представители делегации Башкортостана намерены подписать более 30 соглашений на общую сумму почти 100 миллиардов рублей. Как отмечают эксперты, несмотря на санкционное давление западных стран и переориентацию России на сотрудничество с государствами БРИКС, именно регионы стали активно налаживать экономические связи не только друг с другом, но и с внешним миром.