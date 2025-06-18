В Башкирии прошёл фестиваль подводной охоты

В городе Агидель состоялся фестиваль подводной охоты. Мероприятие проводилось два дня. В них приняли участие 35 команд. Это 105 подводных охотников из 12 регионов России.

Соревнования проходили на акватории реки Белой. Открытие и закрытие фестиваля проходили на современном и оборудованном пляже, там провели красочные представления.

В дни фестиваля также была организована бесплатная уха для жителей и гостей города, конкурсы про подводную охоту, кулинарный конкурс.