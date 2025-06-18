Радий Хабиров поздравил медработников Башкирии

Государственные награды и ключи от автомобилей. Сегодня в республике чествовали медицинских работников. Радий Хабиров вручил ключи от автомобилей руководителям сельских и городских больниц. Передача машин состоялась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Конгресс-Холле «Торатау» Глава Башкортостана вручил государственные награды лучшим в отрасли.

Тимур Шарипов получает из рук Радия Хабирова медаль Луки Крымского. Заведующий рентгенологическим отделением больницы имени Куватова работал в Красном Луче в составе выездной бригады от Башкортостана. Высокую награду считает коллективной. Медики из республики самых разных профилей там востребованы. Пациентов было много, жителям ЛНР ранее попросту было не до больниц.

Со сцены прозвучали имена и других профессионалов в белых халатах. Глава республики вручил государственные награды и поздравил с Днем медицинского работника. Поблагодарил руководитель региона за мужество в пандемию, за признанность на федеральном уровне и, конечно, за то, что сейчас вместе с бойцами медработники служат на передовой.

С огромным уважением и глубокой благодарностью вспоминаем врачей и медицинских работников, отправившихся на территорию специальной военной операции. Они достойно выполняют свой долг в составе полка «Башкортостан», целая медицинская рота. Я лично знаком со многими из них – это смелые и достойные люди. Низкий поклон нашим врачам, работающим на передовой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А еще подарки получили медицинские учреждения республики. Радий Хабиров вручил главврачам ключи от автомобилей. 31 машина на базе «Лады Гранты», «Нивы» и «Лады Ларгуса» пополнили автопарк районных и столичных больниц. Фарит Усманов трудится в Аскаровской ЦРБ 15 лет. Помнит еще, как добирался к пациентам на УАЗе. Нынешние условия не сравнятся — автомобили оборудованы под ключ.

На «Ларгусах» можно перевозить лежачих больных. Машина трансформируется в зависимости от цели поездки. На «Гранте» возможна транспортировка пациента с ограниченными возможностями здоровья. А «Нива» удобна для отдаленных районов. Передача машин состоялась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».